(Los Angeles) Pour la première fois en plus de 17 ans, un album de Céline Dion est au sommet du classement du Billboard 200.

La Presse canadienne

En effet, son nouvel album studio, Courage, lancé le 15 novembre dernier sur étiquette Columbia Records, a dominé la semaine qui a pris fin le 21 novembre.

C’était la cinquième fois qu’un disque de Céline Dion dominait le Billboard 200. Ce fut précédemment le cas pour Falling Into You en 1996, Let’s Talk About Love en 1998, All the Way… A Decade of Song en 1999 et en 2000 et A New Day Has Come en 2002.

La chanteuse québécoise est seulement la 13e artiste et la quatrième femme à avoir figuré au sommet du classement dans trois décennies différentes.

Courage est le premier album en anglais de Céline Dion depuis 2013. Son disque en français Encore un Soir a été lancé en 2016.

En deuxième place du plus récent classement Billboard 200 figure Tory Lanez avec Chixtape 5. Il est suivi par Post Malone pour Hollywood’s Bleeding, Lover de Taylor Swift et What You See Is What You Get de Luke Combs.