Un album-surprise d’Alaclair Ensemble

Alors que leur précédent disque, Le sens des paroles, est sorti il y a à peine un an, et que chacun des membres mène une carrière solo active, les six rappeurs d’Alaclair Ensemble ont lancé vendredi un album-surprise, America volume 2, qui paraît sous l'étiquette Disques 7ième ciel.