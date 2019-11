Alors que leur précédent disque, Le sens des paroles, est sorti il y a à peine un an, et que chacun des membres mène une carrière solo active, les six rappeurs d’Alaclair Ensemble ont lancé vendredi un album-surprise, America volume 2, qui paraît sous l'étiquette Disques 7ième ciel.

Ce « mixtape vinyle », offert sur toutes les plateformes, a été écrit presque entièrement dans le camion de tournée du groupe, entre Paris et L’Anse-Saint-Jean.

Toujours aussi uni, le groupe, qui a remporté cet automne le Félix de l’album rap au gala de l’ADISQ et le prix Musique Hip-Hop/Rap de la SOCAN, ex aequo avec FouKi, estime que « cet ouvrage est en quelque sorte le reflet d’une année rocambolesque durant laquelle Alaclair a pu immortaliser les grands courants du rap jeu mondial ».

