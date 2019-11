(Montréal) Céline Dion entamera lundi soir la série de quatre concerts de sa tournée Courage prévus à Montréal qu’elle avait été forcée de reporter à la fin septembre en raison d’un virus.

La Presse canadienne

Lundi matin, la chanteuse a publié sur les réseaux sociaux une photo d’elle se regardant dans le miroir dans des vêtements flamboyants où elle demande à ses admirateurs s’ils sont prêts pour son premier spectacle dans la métropole.

La veille, elle avait opté pour un cliché d’elle étendue tout sourire sur la glace où elle affirmait être « tellement contente » d’être de retour à Montréal.

La chanteuse québécoise qui était ennuyée par un problème à la gorge avait annoncé aux abonnés de sa page Facebook que les représentations des 26, 27 et 30 septembre, ainsi que celle du 1er octobre, avaient été reportées aux 18, 19, 21 et 22 novembre.

Le producteur evenko avait expliqué que la diva avait reçu l’ordre de son médecin de prendre une semaine de repos pour se remettre pleinement.

Les spectacles des 4 et 5 octobre avaient, quelques jours plus tard, été également reportés aux 18 et 19 février 2020.

La tournée mondiale Courage, qui avait pris son envol une semaine plus tôt à Québec, fera escale dans plus de 50 villes au Canada et aux États-Unis.