Taylor Swift a appelé ses admirateurs et les artistes dont elle est proche à la soutenir dans cette âpre bataille contre MM. Braun et Borchetta, qui n’ont pour l’instant pas commenté l’affaire publiquement.

(New York) Accusé par Taylor Swift de l’empêcher de chanter ses propres chansons, son ancien label a nié vendredi et taxé la chanteuse américaine d’instrumentaliser l’opinion et ses fans.

Agence France-Presse

Il s’agit d’une nouvelle étape dans le contentieux qui oppose la princesse de la pop au magnat de l’industrie musicale Scooter Braun.

En juin, sa société Ithaca Ventures a racheté la maison de disques de Taylor Swift, Big Machine, qui a la propriété des enregistrements réalisés par la chanteuse pour ses six premiers albums.

Arrivée en fin de contrat en novembre 2018, l’artiste a rejoint Universal, avec lequel elle a sorti son septième opus, Lover, et expliqué publiquement que Big Machine ne lui avait pas permis de récupérer les droits de ses enregistrements.

Jeudi, elle a accusé, dans un billet de blogue, Scooter Braun et Scott Borchetta, fondateur de Big Machine, d’avoir prévenu son équipe qu’elle n’était pas autorisée à chanter ses vieilles chansons à la télévision.

« Cela reviendrait à réenregistrer (s) a musique avant qu’(elle) n’ait le droit de le faire, l’année prochaine », auraient expliqué les deux dirigeants, selon Taylor Swift.

En août, celle qui a commencé sa carrière dans la country avait annoncé vouloir réenregistrer ses morceaux pour reprendre le contrôle de ses œuvres, projet qu’elle a encore confirmé jeudi.

Selon Taylor Swift, ces menaces risquent de l’empêcher de chanter un pot-pourri de ses plus grands tubes lors de la cérémonie des American Music Awards (AMA), qui doivent lui remettre le prix de l’artiste de la décennie, le 24 novembre.

Elles la privent également, selon elle, d’utiliser des morceaux et de vieilles vidéos dans un documentaire sur sa vie produit par Netflix.

Vendredi, Big Machine a contre-attaqué, dénonçant ce que le label a qualifié de « fausses informations ».

« Nous n’avons jamais dit que Taylor ne pouvait pas chanter aux AMA ou bloqué son documentaire Netflix », a assuré la maison de disques dans un message publié sur son site. « D’ailleurs, nous n’avons pas le droit de l’empêcher de chanter en direct où que ce soit. »

Le label va plus loin et affirme que la chanteuse lui doit, contractuellement, « des millions de dollars ».

Toujours selon le groupe, des discussions ont été menées ces derniers mois entre les deux parties et « nous étions optimistes quant à une possible résolution, jusqu’à hier ».

Les dirigeants lui reprochent d’en avoir « appelé à ses fans de manière calculée, ce qui a des conséquences importantes sur la sécurité de nos employés et de leurs familles ».

Ils ont néanmoins fait un nouvel appel au dialogue, l’accusant d’avoir refusé un échange direct jusqu’ici.

Après sa sortie publique, Taylor Swift a reçu une vague de soutiens sur les réseaux sociaux. « Scott et Scooter, vous savez ce qu’il vous reste à faire », a publié sur Twitter la mannequin vedette Gigi Hadid. « Taylor et ses fans méritent de rendre hommage à sa musique ! »