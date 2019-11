Tout juste avant la sortie de son nouvel album, Courage, Céline Dion a fait paraître mercredi un vidéoclip pour la pièce titre de l’opus.

Marissa Groguhé

La Presse

Le clip, réalisé par Se Oh, montre la chanteuse en noir et blanc, dans une mise en scène épurée pour accompagner l’émotive ballade. En quelques heures, la publication sur YouTube affichait plus d’une centaine de milliers de vues.

Son premier album en anglais en six ans sera offert dès vendredi.

La diva québécoise poursuit sa tournée entamée il y a plusieurs semaines et sera à Montréal pour quatre soirs de suite, du 18 au 22 novembre.