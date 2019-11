PHOTO TIRÉE DU SITE WEB WE WILL ROCK YOU —THE MUSICAL

We Will Rock You à Montréal et Québec

(Montréal) La comédie musicale We Will Rock You, qui a récemment repris la route pour une tournée nord-américaine, s’arrêtera à la Place des Arts à Montréal les 10 et 11 février et au Grand Théâtre de Québec le 14 février.

La Presse canadienne

Le spectacle suit deux révolutionnaires, Galileo et Scaramouche, dans une quête pour sauver le rock’n’roll d’un monde post-apocalyptique où il n’existe aucun instrument de musique.

Depuis 2002, plus de 16 millions de spectateurs dans 19 pays ont assisté à cette production inspirée de la musique de Queen.

Consultez le site du spectacle à Montréal : https://placedesarts.com/fr/evenement/we-will-rock-you-musical

Consultez le site du spectacle à Québec : https://www.grandtheatre.qc.ca/spectacles/we-will-rock-you-2456.html