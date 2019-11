Quelques suggestions de spectacles à voir dans le cadre de Coup de cœur francophone.

Josée Lapointe

La Presse

FouKi, Laurence et les autres

FouKi, Laurence et les autres : vous l’avez peut-être découvert au Gala de l’ADISQ, mais FouKi est un des rappeurs les plus actifs du moment, autant sur scène que dans ses collaborations avec d’autres artistes.

C’est lui qui ouvrira Coup de cœur demain soir lors d’une carte blanche au Club Soda. Le hip-hop sera d’ailleurs très présent pendant toute la dizaine, avec entre autres Laurence Nerbonne et son explosif album Feu, Lary Kidd, Le 77, L’Amalgame, KNLO, Robert Nelson et ST x LIAM.

Bleu Jeans Bleu

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Bleu Jeans Bleu fera sa rentrée montréalaise officielle le 9 novembre.

Sacré groupe de l’année au Gala de l’ADISQ, Bleu Jeans Bleu fera sa rentrée montréalaise officielle le 9 novembre. Une foule d’artistes profitent de Coup de cœur pour lancer un nouvel album ou présenter officiellement de nouvelles chansons : Alexandre Poulin, Sunny Duval, Navet Confit, Stefie Shock, Mathieu-David Gagnon et son projet Flore laurentienne, Guillaume Arsenault, Louis-Philippe Gingras, Jérôme Minière et Philémon Cimon en programme double, Marc Déry, Élage Diouf et France D’Amour, pour ne nommer que ceux-là !

Les 20 ans des Breastfeeders

PHOTO FOURNIE PAR BONSOUND Les Breastfeeders vont célébrer en grand leurs 20 ans de rock garage corrosif.

Les Breastfeeders, qui ont lancé le EP Ma mort d’avant ma mort en avril, vont célébrer en grand leurs 20 ans de rock garage corrosif. La troupe de Johnny Maldoror, qui sait manier la langue française avec aplomb et intensité, est encore bien vivante et entend le prouver dans l’intimité de L’Esco au cours de deux soirées qui risquent de se terminer bien tard.

Rock’n rap LGBTQIA2+

PHOTO MARINA HUFNAGEL, FOURNIE PAR L’ARTISTE La rappeuse Donzelle

Une soirée consacrée à la relève et mettant en vedette des membres de la communauté LGBTQIA2+, voilà l’occasion de faire de nombreuses découvertes venant de différents horizons musicaux. L’autrice et journaliste Judith Lussier anime ce spectacle réunissant la rappeuse Donzelle, le duo rock Les Deuxluxes, l’énigmatique rockeuse Poulin, le comédien et chanteur SOUCY et l’auteur-compositeur-interprète aux accents pop Léolo.