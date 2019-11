(New York) The Neptunes, duo innovant d’auteurs et de producteurs qui a façonné la musique pop des années 1990 et jusque dans les années 2000 grâce aux succès de Britney Spears, Jay-Z et Justin Timberlake, est en nomination pour entrer dans le prestigieux Temple de la renommée des auteurs de chansons.

Mesfin Fekadu

Associated Press

Les autres finalistes pour la promotion 2020 comprennent notamment les icônes du rap Outkast et les pionniers du rock R.E.M., qui ont annoncé leur retraite en 2011.

Le Temple de la renommée des auteurs de chansons a remis à l’Associated Press la liste des finalistes mardi, un jour avant son annonce officielle.

Vingt-quatre auteurs-interprètes sont en lice pour la promotion 2020, dont Mariah Carey, Patti Smith, Journey, Vince Gill, Gloria Estefan, les Isley Brothers, Annie Lennox et Dave Stewart, anciens membres d’Eurythmics, et Mike Love.

Les auteurs sont admissibles au Temple de la renommée après avoir écrit des chansons à succès pendant au moins 20 ans. Six auteurs ou groupes d’auteurs seront officiellement intronisés lors du 51e gala annuel, à New York le 11 juin 2020.

Les Neptunes — Pharrell Williams et Chad Hugo — sont devenus des producteurs et des auteurs très prisés : tout le monde, de la pop au rap en passant par les vedettes du R & B, s’arrachait leurs services. Williams et Hugo ont travaillé sur des succès de Gwen Stefani, Snoop Dogg, Ludacris, Timberlake, Kelis, Usher, N’Sync ou Jay-Z. Ce sont eux qui ont aidé Britney Spears à sortir de son image de fille sage en 2001 avec la chanson I’m A Slave 4 U.

Ils ont aussi produit plus de la moitié des premières chansons en solo de Timberlake en 2002, sur Justified, y compris les succès Like I Love You et Senorita, et aidé Beyoncé à amorcer sa carrière solo en 2002 avec Work It Out. Les Neptunes ont également écrit et produit de la musique pour Mariah Carey, Madonna, Busta Rhymes, Shakira, Common, Toni Braxton, Cee-Lo, Solange, Faith Evans, Ciara, Omarion, 702, Mystikal et Clipse.