(Montréal) La chanteuse Isabelle Boulay dévoile un extrait de son nouvel album de Noël, attendu le 22 novembre.

La Presse canadienne

On attendait Noël, une reprise d’une chanson de Julien Clerc, fait partie des titres qui se retrouveront sur l’album En attendant Noël.

On retrouvera sur l’album des reprises de classiques tels que L’enfant au tambour, White Christmas et I’ll Be Home For Christmas, chantée en duo avec Rufus Wainwright.

Consultez le site d’Isabelle Boulay : https://www.isabelleboulay.com/