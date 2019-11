(Montréal) Garou lance aujourd’hui son album Soul City, sur lequel il interprète plusieurs classiques de la maison de disques Motown Records, qui fête cette année son 60e anniversaire.

La Presse canadienne

Le chanteur a choisi 13 chansons qu’il se réapproprie, notamment My Girl, You Can’t Hurry Love et I Heard It Through The Grapevine.

Il reprend aussi Ain’t No Mountain High Enough en duo avec Marie-Mai.

