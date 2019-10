L’humoriste Katherine Levac a terminé hier sa dernière journée de tournage sur le plateau de Like-moi !

Marissa Groguhé

La Presse

On apprenait récemment que la cinquième saison de la populaire émission à sketchs serait la dernière.

Sur Instagram, Katherine Levac, qui est de l’aventure depuis le début, a publié une photo d’elle maquillée par Gaby Gravel, la maquilleuse sans grand talent incarnée par Florence Longpré dans l’émission.

Accompagnant sa publication, un long texte revenant sur ce que ses cinq années au sein de ce projet lui ont apporté, soit des « personnages aussi magnifiquement niaiseux les uns que les autres », de la « confiance en [son] jeu d’actrice » et « des amis qui vont durer plus que 5 saisons ».

Kat Levac a également remercié le créateur de Like-moi !, Marc Brunet : « Merci Marc, t’es constant et rigoureux et brillant et j’adore quand tu portes ton t-shirt “good vibes”. T’es mon idole après Marc Labrèche, mais Marc Labrèche est mon idole grâce à toi, faque ça s’annule et tu gagnes », a-t-elle écrit.