Une tournée «épique» pour Korn et Breaking Benjamin

(Montréal) Le groupe Korn et la formation Breaking Benjamin ont annoncé aujourd’hui une tournée qu’ils qualifient d’« épique » et qui s’arrêtera à Québec et Montréal en 2020.

La Presse canadienne

Les deux groupes monteront ainsi sur la scène du Centre Vidéotron de Québec le 27 janvier et sur celle du Centre Bell à Montréal le lendemain.

Le groupe invité Bones UK sera aussi de la partie lors de tous les spectacles.

Consultez le site officiel de Korn : https://www.kornofficial.com/thenothing/?ref=https://www.google.com/