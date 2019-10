(Montréal) Nous y sommes, c’est ce soir que l’industrie musicale québécoise se rassemble pour sa célébration annuelle du meilleur de la chanson et de la musique d’ici.

La Presse canadienne

Il s’agit du 41e gala de l’ADISQ et pour la 14e fois, c’est à l’humoriste Louis-José Houde que l’on confie l’animation. L’événement est devenu indissociable de son animateur dont l’amour pour la chanson québécoise est contagieux.

Pour ce troisième et dernier gala d’une grande semaine de remises de prix, il ne reste plus qu’une douzaine de récompenses à remettre, mais elles sont considérées comme les plus prestigieuses.

Dimanche, on remettra entre autres les prix de la chanson de l’année, de l’auteur ou compositeur de l’année, ainsi que ceux des interprètes de l’année.

Mercredi dernier, lors du Premier gala de l’ADISQ, on a donné 44 prix Félix, dont celui de l’album s’étant le plus vendu, soit À jamais, de Ginette Reno.

Hubert Lenoir a également été nommé « artiste québécois de l’année ayant le plus rayonné hors Québec » au cours de cette soirée.