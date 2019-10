Après avoir entre autres flirté avec l’opéra et fait une tournée souvenir pour célébrer les 20 ans de son premier album, Rufus Wainwright lance aujourd’hui une nouvelle chanson dans laquelle il renoue avec la pop pure, sept ans après Out of Game.

Trouble in Paradise annonce la sortie d’un nouvel album en 2020, son premier sous étiquette BMG, enregistré à Los Angeles dans le studio où il avait justement fabriqué son premier album. « Dès que je suis arrivé à Los Angeles, j’ai su que je voulais recréer l’un de ces bons vieux disques qui marquent l’histoire », explique Rufus Wainwright dans un communiqué.

Très riche et orchestral, Trouble in Paradise met en valeur l’étendue du registre et la puissance de la voix du chanteur. « Après avoir évolué sur scène lors des opéras, et après avoir tout naturellement vieilli, j’ai réussi à libérer le plein potentiel de ma voix, et cet album le montre bien. »