Le peintre et auteur Marc Séguin a réalisé le nouveau clip du groupe Dear Criminals pour sa chanson Where We Started, tirée de son huitième EP, Lullaby.

La Presse

« J’ai voulu évoquer. Ne pas illustrer, a-t-il expliqué par communiqué. Laisser la place à cette magnifique chanson intime et introspective. Le personnage marche et marque le temps ; les saisons passent et les pensées demeurent.

« Elle marche dans les ruelles, comme dans ses coulisses. Le clip est une loop où rien ne se passe, mais où un sentiment revient en boucle. Malgré le passage apparent du temps, le personnage marche encore et toujours dans ses pas. »

Le trio électro-minimal formé de Frannie Holder, de Charles Lavoie et de Vincent Legault se produit au Gesù jusqu’à demain soir avec l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal. — Jean Siag