Céline Dion vient d’annoncer qu’elle est forcée de reporter sa deuxième vague de spectacles qui était prévue à Montréal à cause d’un virus à la gorge. Les spectacles de la tournée mondiale COURAGE, prévus pour les 4 et 5 octobre, au Centre Bell, sont reportés au 18 et au 19 février 2020.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

La vedette a expliqué par voie de communiqué qu’elle n’était pas rétablie de son virus à la gorge l’ayant forcé à annuler sa première montréalaise la semaine dernière. Dans une vidéo, la vedette présente ses excuses aux détenteurs de billets : « Pour moi, c’est beaucoup plus difficile de canceller un spectacle que d’en faire un. Je suis désolée de vous décevoir. Ça avait si bien commencé à Québec… J’avais vraiment, vraiment hâte de vous voir à Montréal, chez nous. Quand je chante pour vous, c’est sûr que je tiens à donner tout ce que j’ai, tout le temps. Désolée encore, Montréal, et merci de croire en moi. »

La production indique aux détenteurs de billets de conserver leurs billets originaux, qui seront valides les 18 et 19 février prochains.

La chanteuse devrait être en mesure de reprendre la tournée mondiale COURAGE à Ottawa, le mardi 15 octobre.

Il y a une semaine, Céline Dion annulait ses quatre premiers spectacles prévus au Centre Bell et les remettait à la fin du mois de novembre. Les spectacles des 26, 27, 30 septembre et 1er octobre ont été remis aux 18, 19, 21 au 22 novembre.

Pour toutes questions, les détenteurs de billets peuvent s’informer à info@evenko.ca ou par téléphone au 514-790-2525 ou au 1-877-668-8269 (sans frais).