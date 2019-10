Kanye West a laissé filer le week-end sans sortir l’album Jesus is King, qu’il avait pourtant promis. Pour se faire pardonner ce péché, le rappeur qui vit sa propre Passion a tenu trois séances d’écoute dudit opus, à Detroit, Chicago et New York, le week-end dernier.

La Presse

Les comptes rendus de ces événements, où les cellulaires étaient verrouillés, font état de 10 chansons fortement imprégnées de gospel, un genre auquel Yeezy entend se consacrer entièrement à l’avenir.

Malgré ses nombreuses promesses non tenues, West annonce maintenant la sortie, le 25 octobre, d’un documentaire destiné aux écrans IMAX. Il s’agit de la captation d’une de ses fameuses messes musicales du dimanche, filmée au cratère Roden, site peu accessible d’une œuvre de land art signée James Turrell, en Arizona.

Disons qu’on est tenté de dire, à l’exemple de l’apôtre Thomas, qu’on le croira quand on le verra. - Frédéric Murphy