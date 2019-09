Un des membres de l’équipe technique de Céline Dion a été électrocuté mercredi dernier au Centre Bell.

Véronique Lauzon

La Presse

«Il a fait une chute et s’est disloqué l’épaule. Il a été transporté à l’hôpital, d’où il est reparti le même jour», ont déclaré l’équipe de la chanteuse et les promoteurs AEG et evenko dans une déclaration commune.

Ils se trouvaient ainsi à confirmer une nouvelle publiée samedi après-midi par Page Six.

«Une équipe d’experts travaille présentement à déterminer la cause de l’accident, qui n’a rien à voir avec les équipements de l’aréna. Les mesures correctives seront apportées afin d’assurer la sécurité de tous ceux et celles qui travaillent sur la tournée», peut-on aussi y lire.

Urgences-santé a confirmé à La Presse que des ambulanciers avaient transporté un technicien à un hôpital montréalais : «Son état était déjà stable pendant le transport», nous a dit son porte-parole, Stéphane Smith.

Le jour de l’accident, Céline Dion a annoncé qu’elle reportait les quatre premiers spectacles prévus au Centre Bell, puisqu’elle souffrait d’un virus de la gorge. Il n’y a aucun lien entre l’accident et le report des spectacles, assure evenko.

Céline Dion devrait reprendre les représentations de sa tournée mondiale Courage vendredi au Centre Bell.