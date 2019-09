PHOTO WILLIAM ARCAND FELIPE ET ARRIAGADA NUNEZ, FOURNIE PAR DISQUES 7IÈME CIEL

Grouillante colonie née dans La Fourmillère, LaF — pour « la famille » — a su épater la galerie grâce à un album officieux, Monsieur-Madame, des EP et des performances festives, d’abord à Montréal, puis sur la scène rap du Tout-Québec.

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

Voici désormais le collectif parmi les grands, appuyé par 7ième Ciel pour construire son premier album officiel, Citadelle.

0:00 0:00 Couper le son

Derrière des remparts hip-hop, les MC Bkay, Jah Maaz et Mantisse se liguent avec les concepteurs rythmiques Bnjmn.lloyd, Oclaz et BLVDR pour 14 pièces enlevées qui conquièrent des territoires pop, rock, soul, trap et house.

IMAGE FOURNIE PAR DISQUES 7IÈME CIEL Citadelle, de LaF

On pense dans le désordre à Anderson. Paak, à Les Louanges ou à Lord Esparanza, cette dernière référence attribuée au flow net et hachuré du rappeur d’origine française Thibault de Castelbajac (Maaz)…

À la croisée d’influences multiples, les vainqueurs des Francouvertes 2018 trouvent leur identité ; leur signature musicale groovy, leur langage multicouches : « Drop la viande su’l grill, le feu est prêt, on est about ce truc, ils comprennent pas ce qu’on raconte, langage codé sur papyrus. » À décoder en dansant.

★★★★

Rap. Citadelle. LaF. Disques 7ième Ciel.