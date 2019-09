(Toronto) Les prix Juno célébreront leur 50e anniversaire dans les rues de Toronto.

La Presse canadienne

Les organisateurs du gala célébrant la musique canadienne ont annoncé qu’ils marqueraient cet important anniversaire en retournant dans la ville où les prix sont nés, pour une célébration historique.

Une semaine d’événements musicaux culminera avec une diffusion en direct du gala, qui se tiendra à l’aréna Banque Scotia le 28 mars 2021.

Il s’agira de la première fois en une décennie que les Juno se tiendront dans la métropole canadienne.

En 2011, le rappeur torontois Drake avait animé le gala dans la ville reine, et il était le favori avec six nominations. Il était toutefois reparti de la soirée les mains vides.

Cette soirée a semblé causer un froid entre le rappeur et les organisateurs des Juno. Drake n’a pas assisté à la cérémonie depuis et n’a pas soumis ses albums Scorpion et More Life pour des prix.

Allan Reid, qui dirige l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement, a indiqué que l’événement prévu en 2021 s’inspirera des origines torontoises des Juno, qui ont d’abord été connus sous le nom de prix Gold Leaf, en 1970.

Le gala a pris le nom de Juno un an plus tard, en l’honneur du premier président du CRTC Pierre Juneau.