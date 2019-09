(New Delhi) Les rockers irlandais du groupe U2 ont annoncé la tenue de leur premier concert en Inde, le 15 décembre dans la capitale économique Bombay, qui clôturera l’édition 2019 de leur Joshua Tree Tour.

Agence France-Presse

Longtemps délaissée par les tournées des grands artistes internationaux, l’Inde voit ces dernières années de plus en plus de musiciens faire ponctuellement étape dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants. Beyoncé, Shakira, Coldplay, Demi Lovato et Bryan Adams s’y sont ainsi produits à guichets fermés.

« Nous nous réjouissons de faire un trait d’union entre Dublin et Bombay », a déclaré le bassiste Adam Clayton dans un communiqué publié mardi sur le site du groupe, dont les hymnes rock (Sunday Bloody Sunday, With or Without You…) font chanter et vibrer les stades du monde entier depuis les années 1980.

« Nous possédons les mêmes couleurs sur le drapeau national », soit vert-blanc-orange, a déclaré le chanteur Bono au magazine Rolling Stone India en élaborant sur les liens entre l’Irlande et l’Inde. « Le Mahatma Gandhi avait commenté la lutte pour l’indépendance de l’Irlande et mis en garde contre la lutte violente. »

« Et notre premier ministre, il est docteur — il a fait un stage à Bombay, son père est de Bombay », a-t-il ajouté en référence au chef de gouvernement irlandais Leo Varadkar, dont le père est indien.

Le Joshua Tree Tour 2019, qui célèbre l’album-culte de 1987 The Joshua Tree, débute le 8 novembre en Nouvelle-Zélande et passera par l’Australie, Singapour, le Japon, la Corée du Sud et les Philippines avant de s’achever en Inde au stade DY Patil de Bombay.