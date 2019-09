Alors que Céline Dion entame sa tournée mondiale Courage ce soir à Québec, elle annonce aujourd’hui que son nouvel album sortira le 15 novembre.

Véronique Lauzon

La Presse

L’opus devait sortir en 2017, mais, comme la principale intéressée l’a mentionné en rencontre de presse, il a fallu s’armer de patience.

« C’est l’album qui a pris le plus de temps à faire », confie l’interprète dont le plus récent disque en anglais, Loved Me Back to Life, remonte à 2013.

Lors de notre entretien survenu à Montréal au début du mois, la star a avoué que l’album n’était pas encore terminé, entre autres parce qu’elle aurait reçu trop de bonnes chansons.

« Je ne peux pas choisir, mais, en même temps, je ne peux quand même pas mettre 34 chansons sur un album », explique Céline Dion, qui a même jonglé avec l’idée d’offrir un album double.

« Je ne suis pas capable d’en laisser partir, poursuit-elle. Ça m’a été offert, et je ne veux pas les entendre [interprétées] par d’autres [chanteurs]. On sort l’album en novembre, mais je vais mijoter quelque chose… parce que c’est moi, le boss ! Je vais essayer de me creuser les méninges pour voir si on ne peut pas sortir des chansons ici et là. »

Quatre chansons

Quatre des chansons qui se retrouveront sur ce 12e album en anglais ont été dévoilées aux médias canadiens.

Il y a le premier extrait lancé après sa résidence à Las Vegas, Flying On My Own, écrit notamment par le Suédois Jörgen Elofsson (Kelly Clarkson, Britney Spears) et Liz Rodriguez (P!nk, Eminem, Pitbull).

D’après Céline Dion, c’était la chanson parfaite pour montrer aux gens qu’elle allait vraiment bien et ses enfants aussi.

Je voulais absolument qu’on sache que j’étais capable de voler de mes propres ailes. Céline Dion

Stephan Moccio, qui a coécrit le succès A New Day Has Come pour l’artiste, est de retour sur cet album avec la chanson-titre Courage, qui a des ressemblances avec son succès I Believe, interprété par Nikki Yanofsky et qui fut le thème officiel des Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. On pourrait d’ailleurs facilement imaginer Courage aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, puisqu’il s’agit d’une ode à soi, parfaite pour les grands stades et avec de belles envolées musicales.

« Flying On My Own et Courage, ça représente ce que je suis, ce que je ressens. Parce que je suis forte, parce que je dois être forte, parce que j’ai des enfants à élever », ajoute la Québécoise.

Il y a aussi Lying Down, une chanson coécrite par David Guetta, Sia et Giorgio Tuinfort, qui sort vocalement Céline Dion de sa zone de confort. Un titre qui devrait trouver son public.

Pour terminer, la star offre une chanson pop très girl power, Imperfections, écrite par Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles et Dallas Koehlke. Elle y chante l’importance d’avoir confiance en soi.

Pour ce premier album en anglais depuis le décès de son mari René Angélil, Céline Dion constate que plusieurs des chansons que les auteurs lui ont envoyées parlent d’une nouvelle vie, d’un renouveau.

« Ce sont de grands artistes [les auteurs], qui sont très connectés aux vibrations des chanteurs pour lesquels ils écrivent. »

Il y a de fortes chances que quelques-unes de ces chansons soient interprétées dans son nouveau spectacle.

Et sa voix ?

Au printemps 2018, l’interprète de My Heart Will Go On avait dû annuler une série de spectacles, puisqu’elle souffrait d’un trouble à une oreille, pour lequel elle a subi une opération. Ce problème rendait « le chant difficile », avait écrit son équipe à l’époque dans un communiqué.

Comment va sa voix aujourd’hui ? « Je ne la juge pas. Je la vis, je la donne, je la ressens et je la partage. »

Le talent ne suffit pas à faire une carrière, avance-t-elle. Il faut aussi de bonnes chansons, du charisme et savoir « comment passer l’émotion ».

« Combien de chanteurs a-t-on entendus qui ont eu un ou deux mégahits et qu’on ne sait pas qui les chantait ? Qui chante ? On s’en rappelle plus. Ils sont où ? On ne le sait pas. Mais nous autres [René Angélil et elle], on ne voulait pas un hit, on voulait une carrière. »

Mission accomplie.

La tournée mondiale Courage commence aujourd’hui au Centre Vidéotron, à Québec. L’album du même nom est disponible en précommande et sortira le 15 novembre.