ADISQ : Les Louanges et Alexandra Stréliski en tête des nominations

Le chanteur Les Louanges — alias Vincent Roberge — et la pianiste Alexandra Stréliski partiront favoris lors du prochain gala de l’ADISQ, dont les nominations étaient dévoilées mardi.

La Presse canadienne

Les Louanges obtient ainsi six nominations artistiques grâce à son album La nuit est une panthère, soit dans les catégories de l’album alternatif de l’année, de l’album de l’année (choix de la critique), de l’auteur ou compositeur de l’année, de la chanson de l’année, de la révélation de l’année et de la vidéo de l’année. Son projet artistique fait également l’objet de trois nominations industrielles.

De son côté, Alexandra Stréliski s’illustre dans le même nombre de catégories artistiques : auteure ou compositrice de l’année, album de l’année (choix de la critique), album instrumental de l’année, album meilleur vendeur de l’année, artiste de l’année ayant le plus rayonné hors Québec, et révélation de l’année. Son album INSCAPE obtient aussi une nomination industrielle.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Alexandra Stréliski

D’autres artistes ont aussi cumulé les nominations artistiques, notamment Loud (cinq nominations), Alaclair Ensemble (quatre nominations), Coeur de pirate (quatre nominations), Les Trois Accords (quatre nominations) et Ariane Moffatt (quatre nominations).

Quatre catégories seront déterminées par le vote du public : interprètes masculin et féminin de l’année, groupe de l’année et chanson de l’année. Le vote est en cours et se poursuivra jusqu’au 17 octobre, 17 h, sur le site radio-canada.ca/adisq.

La catégorie de l’interprète féminine de l’année sera disputée par Coeur de pirate, Lara Fabian, Marie-Mai, Ariane Moffatt et Ginette Reno. Du côté des interprètes masculins, le trophée ira à Marc Dupré, Éric Lapointe, Hubert Lenoir, Loud ou Fred Pellerin.

Alaclair Ensemble, Bleu Jeans Bleu, Les Cowboys fringants, Les Trois Accords et 2Frères sont en lice dans la catégorie du groupe de l’année.

Pour ce qui est de la chanson de l’année, elle sera choisie parmi Léo Gagné de 2Frères, Tu trouveras la paix (pour Renée Claude) interprétée par des artistes variées, Des p’tits bouts de toi de Roxane Bruneau, Fous n’importe où de Charlotte Cardin & Cri, Dans la nuit de Coeur de pirate (avec Loud), Tout le monde de Corneille, La tempête de Marc Dupré, Pitou de Les Louanges, Ouvre tes yeux Simon ! des Trois Accords et Fallait y aller de Loud.

Louis-José Houde animera le gala de l’ADISQ pour une 14e année le dimanche 27 octobre, à 20 h. Pierre Lapointe animera auparavant le « Premier gala de l’ADISQ », le mercredi 23 octobre à 20 h. Cette soirée sera précédée du « Gala de l’industrie », animé par Claudine Prévost, à 17 h.