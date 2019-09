Cheval de Troie de la musique chrétienne sur les palmarès pop, Lauren Daigle viendra interpréter le répertoire de son plus récent album, Look Up Child, au Centre Bell le 3 juillet prochain, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal.

Frédéric Murphy

La Presse

La chanteuse américaine, qui invite aux comparaisons avec Adele par ses ballades à messages et sa voix puissante, a accompli un exploit en classant son plus récent disque au numéro 3 du palmarès des ventes d’albums à sa sortie.

Depuis, elle a fait le tour des plateaux de talk-shows, d’Ellen DeGeneres à Jimmy Fallon, ce qui lui a valu des critiques de ses fans les plus conservateurs.

Sa populaire chanson You Say a passé les 59 dernières semaines au sommet du palmarès Hot Christian Songs du Billboard et a fait une incursion jusqu’au 29e rang du classement général.

Après une tournée de 70 concerts donnés à guichets fermés depuis l’an dernier, elle entamera une nouvelle série de spectacles d’arénas en janvier prochain. Les billets pour son escale montréalaise seront mis en vente au grand public le 20 septembre à 10 h.

Une prévente est offerte aux membres d’American Express.