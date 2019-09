Ariana Grande, Lana Del Rey et Miley Cyrus réunies dans un clip

Ne les appelez pas « mon ange ». Le message est clair, surtout quand il vient de trois femmes fortes et indépendantes comme Ariana Grande, Lana Del Rey et Miley Cyrus.

La Presse

Le trio de stars pop a lancé à minuit le clip de la chanson Don’t Call Me Angel, premier extrait de la trame sonore du nouveau Charlie’s Angels.

Au moment d’écrire ces lignes, on n’avait pu en voir qu’une aguiche de sept secondes, dans laquelle les chanteuses, tout de noir vêtues (ailes d’anges comprises), avancent d’un pas déterminé vers la caméra.

Réalisée par Hannah Lux Davis, qui a signé le clip-événement thank u, next d’Ariana Grande, la vidéo leur vaudra-t-elle un succès comparable à celui d’Independent Women, le tube planétaire de Destiny’s Child associé au film antérieur de la franchise paru en 2000 ? On verra bien !

Quant au long métrage mettant en vedette Kristen Stewart, il atterrira sur les écrans le 1er novembre. — Frédéric Murphy