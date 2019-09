Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger et Darryl Jones sur la scène du Miami Gardens, le 30 août

La tournée No Filter des Rolling Stones a défrayé la chronique pour les problèmes de santé de Mick Jagger, qui ont causé le report de sa portion nord-américaine, mais elle passera à la postérité pour des motifs plus réjouissants : cette tournée de 45 concerts qui s’est étendue sur trois années est l’une des plus lucratives de tous les temps, rapporte le magazine Billboard.

La Presse

Avec des recettes de 415,6 millions US, elle s’inscrit au huitième rang du classement historique (qui fait toutefois abstraction de l’inflation).

Les Stones deviennent ainsi le seul groupe ou artiste à compter deux tournées dans le top 10 actuel – A Bigger Bang (2005-2007) figure au troisième rang du classement, dont il a occupé le sommet pendant des années. Dans leur cas, pierre qui roule amasse beaucoup de mousse... — Frédéric Murphy