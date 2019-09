Le rock’n’roll n’est pas mort, et s’il faut trois groupes pour raviver la flamme, ainsi soit-il. Les vétérans Green Day, Weezer et Fall Out Boy ont annoncé hier une tournée commune qui fera une trentaine d’arrêts dans des parcs et stades d’Europe et d’Amérique du Nord entre les mois de juin et d’août 2020.

La Presse

Les trois groupes ont profité de l’occasion pour dévoiler de la nouvelle musique et des dates de sortie d’albums.

Le 13e disque du groupe de Billie Joe Armstrong, Father of All Motherfuckers, verra ainsi le jour le 7 février prochain.

Quant à Weezer, il donnera (déjà !) une suite à ses albums noir et bleu sarcelle, sortis cette année ; Van Weezer, qui marquerait un retour aux grosses guitares, doit sortir en mai prochain.

Enfin, Fall Out Boy lancera une deuxième compilation de ses succès le 15 novembre. Pour l’instant, Toronto est la seule ville canadienne qui accueillera cette Hella Mega Tour.— Frédéric Murphy