Kanye West, par l’entremise de son site web, a confirmé hier ce que sa femme, Kim Kardashian, avait laissé planer la semaine dernière : Jesus Is King sera lancé le 27 septembre.

La Presse

Le neuvième album du rappeur et réalisateur sera composé de 12 chansons avec des titres tels Garden, God Is, Wake the Dead et Through the Valley.

On peut présumer que ce nouveau projet aura une influence gospel, puisque l’artiste de Chicago organise depuis quelques mois des concerts extérieurs appelés Sunday Service dans lesquels il reprend ses anciennes chansons avec une chorale similaire à celle d’une église.

Ye, dernier album de sept chansons de Kanye West, est paru en 2018. Il devait être suivi par Yandhi, mais certaines pièces se sont retrouvées en ligne et l’auteur semble être passé à autre chose. — Pascal LeBlanc

Consultez le site de Kanye West : https://www.kanyewest.com/