L’automne musical arrive avec, comme chaque année, un important contingent d’artistes québécois. Des heures de plaisir en perspective !

Les Sœurs Boulay

La mort des étoiles

Sortie prévue le 6 septembre

Après avoir mené des projets individuels pendant un an — un bébé pour Mélanie, un album solo pour Stéphanie —, les deux auteures-compositrices-interprètes sont retournées en studio au printemps dernier. Réalisé par Connor Seidel (Charlotte Cardin, Matt Holubowski) et porté par les arrangements de cordes d’Antoine Gratton, La mort des étoiles est le troisième album du duo, son « plus ample et ambitieux en carrière », ont écrit les sœurs sur leur page Facebook cet été.

Écoutez un extrait de La mort des étoiles

Evelyne Brochu

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Evelyne Brochu

Objets perdus

Sortie prévue le 20 septembre

La comédienne Evelyne Brochu, qu’on a vue notamment au cinéma chez Monia Chokri, Jean-Marc Vallée et Xavier Dolan et à la télé dans la comédie Trop, se lance sérieusement dans la chanson. L’album Objets perdus, dont les trois premiers extraits dégagent un sensuel parfum de pop française, a été créé en parfaite symbiose avec son grand ami l’auteur-compositeur Félix Dyotte, qui l’a écrit, composé et réalisé.

Écoutez un extrait de Maintenant ou jamais

LaF

PHOTO WILLIAM ARCAND ET FELIPE ARRIGADA-NUNEZ, FOURNIE PAR 7E CIEL LaF

Citadelles

Sortie prévue le 27 septembre

Les gagnants des Francouvertes en 2018 sont très actifs — un album et deux EP depuis leur formation en 2015. Le sextuor lancera cet automne un nouvel album composé de pas moins de 14 pièces, toujours inspiré par cette nouvelle mouvance du hip-hop métissé de jazz, de soul et d’électro qu’on retrouve entre autres chez Les Louanges. On annonce même une touche de pop francophone dans ce Citadelles qui sera certainement riche et ample.

Écoutez un extrait de Tour du monde

Diane Tell

PHOTO FOURNIE PAR TUTA MUSIC Diane Tell

Haïku

Sortie prévue le 4 octobre

Diane Tell n’a pas peur de sortir de ses propres sentiers. Son association avec Fred Fortin — qui vient de lancer de son côté l’excellent Microdose —, qui a réalisé ce nouveau disque en plus d’écrire quelques chansons, en témoigne. Une douzaine de pièces figurent donc sur ce Haïku enregistré à Montréal, Zurich et Saint-Rémy de Provence, et sur lequel la chanteuse au long cours est entourée d’une bande de musiciens de feu (Fortin, François Lafontaine, Samuel Joly, Joe Grass et Olivier Langevin).

Émile Bilodeau

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Émile Bilodeau

Sortie prévue le 4 octobre

Le jeune prodige a fait le plein de fans depuis la sortie de son premier disque, Rites de passage, il y a trois ans. Sacré Révélation de l’année à l’ADISQ en 2017, il a depuis sillonné la province de bord en bord et donné des centaines de spectacles, pour devenir une véritable vedette populaire. Âgé de tout juste 23 ans, Émile Bilodeau est de retour avec un deuxième disque, plus éclaté et engagé que jamais.

Écoutez un extrait de Candy

Les Cowboys Fringants

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les Cowboys fringants

Les antipodes

Sortie prévue le 4 octobre

Le vétéran groupe propose cet automne son dixième album, réalisé par Gus Van Go tout comme son précédent, Octobre, sorti il y a quatre ans. La popularité du groupe ne se dément pas : pendant cette période, il a donné une foule de spectacles ici et en Europe, a rempli la Maison symphonique six fois et a été l’objet du spectacle hommage du Cirque du Soleil à Trois-Rivières cet été. Longévité et fidélité, c’est la force des Cowboys.

Pierre Lapointe

PHOTO FOURNIE PAR AUDIOGRAM Pierre Lapointe

Pour déjouer l’ennui

Sortie prévue le 18 octobre

Pierre Lapointe ne chôme pas. Un an après l’ovni rock Ton corps est déjà froid, et deux ans après le très orchestral La science du cœur, le chanteur est de retour avec une proposition qui va du côté de la chanson pure et du dépouillement et qui lui ressemble davantage. Réalisé par son ami Albin de la Simone, Pour déjouer l’ennui nous ramène un Pierre Lapointe comme on l’aime, mélodique et mélancolique.

Écoutez un extrait de Qu’est-ce qu’on y peut ?

Chocolat

PHOTO FOURNIE PAR DARE TO CARE Chocolat

Sortie prévue le 1er novembre

Trois ans après son album surprise Rencontrer Looloo, le quasi mythique groupe Chocolat a lancé cet été deux chansons, l’une plus funky (Fou fou fou mon minou) et l’autre plus acide (Heavy), qui feront partie d’un nouvel album à sortir en novembre. La voix de Jimmy Hunt, qui s’est fait connaître en solo en début des années 2010, est toujours aussi suave, et l’humour au deuxième degré est également au rendez-vous.

Écoutez un extrait de Fou fou fou mon minou

Leif Vollebekk

PHOTO ALLISTER-ANN MAY, FOURNIE PAR SECRET CITY RECORDS Leif Vollebekk

New Ways

Sortie prévue le 1er novembre

Bien accueilli par la critique et le public (23 millions d’écoutes en continu), le premier album de Leif Vollebekk sorti en 2017, Twin Solitude, a été finaliste au prix Polaris et nommé aux Juno. Son deuxième album New Ways est donc fort attendu — la première chanson sortie le 18 juin, Hot Tears, a d’ailleurs déjà atteint le million d’écoutes. Mélancolie, groove, textes étudiés, difficile de résister au charme du jeune Montréalais originaire d’Ottawa.

Écoutez un extrait de Hot Tears

David Giguère

PHOTO CONSTANCE CHAMBERLAND, FOURNIE PAR MO’FAT PRODUCTIONS David Giguère

Constance

Sortie prévue le 29 novembre

Après deux albums assez rapprochés et très bien accueillis, Hisser haut en 2012 et Casablanca en 2014, David Giguère s’est surtout consacré à sa carrière de comédien – on l’a vu entre autres à la télé dans Série noire et Les Simone. C’est dire à quel point ce nouvel album est une des agréables surprises de la rentrée. Par ailleurs, on sait peu de choses de ce Constance, sinon que l’auteur-compositeur-interprète a travaillé de nouveau avec le réalisateur Jonathan Dauphinais, en collaboration avec Joseph Marchand.