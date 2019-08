Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens intronisera vendredi l’auteure-compositrice-interprète Édith Butler dans le cadre du Congrès mondial acadien.

(Moncton) Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens intronisera vendredi l’auteure-compositrice-interprète Édith Butler dans le cadre du Congrès mondial acadien.

La Presse canadienne

Édith Butler, originaire de Paquetville, au Nouveau-Brunswick, est une « pionnière et ambassadrice incontestée de la culture acadienne et de ses traditions », fait-on valoir.

Depuis ses débuts en 1964, Édith Butler a chanté sur de multiples scènes du monde la culture et l’histoire de l’Acadie.

Au milieu des années 1960, elle a chanté dans les festivals folks au Canada et aux États-Unis aux côtés de Bob Dylan, Joni Mitchell et Pete Seeger, souligne l’organisation par communiqué.

L’année 1973 a marqué les débuts de sa carrière au Québec grâce à un premier album chez Columbia intitulé Avant d’être dépaysée.

Édith Butler a été admise plus tôt ce mois-ci à l’Ordre des arts et des lettres de la République française. Officière de l’Ordre du Canada, elle a déjà reçu un prix du Gouverneur général du Canada pour les arts de la scène et un prix d’excellence de la SOCAN pour l’ensemble de son œuvre.