(New York) Le tube Old Town Road du rappeur Lil Nas X, qui avait battu le record de longévité en tête des ventes de disques aux États-Unis, a été détrôné par un morceau de la pop star Billie Eilish, a annoncé lundi le magazine Billboard.

Agence France-Presse

La chanson Bad Guy de la jeune chanteuse américaine, restée neuf semaines d’affilée juste derrière le hit du rappeur de 20 ans, a finalement décroché la première place du classement Billboard.

« Félicitations à Billie Eilish ! ! Tu le mérites », a tweeté, beau joueur, le rappeur originaire d’Atlanta.

Comme Lil Nas X, Billie Eilish a accédé à la célébrité ces derniers mois avec la sortie en mars de son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?.

La chanteuse de 17 ans – première musicienne née dans les années 2000 à prendre la tête du classement Billboard Hot 100 – s’était auparavant fait connaître en ligne pour son style mélangeant bribes de hip-hop et musique électronique.

Old Town Road, avec une apparition du chanteur country Billy Ray Cyrus, avait battu fin juillet le record du One Sweet Day de Mariah Carey (1995) et du Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee, avec Justin Bieber (2017), chacun premier durant 16 semaines.

Montero Hill, le vrai nom de Lil Nas X, vivait encore chez sa sœur il y a quelques temps, était sans emploi et venait d’abandonner ses études. Il est aujourd’hui millionnaire, à 20 ans.