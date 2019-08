The Offspring

The Offspring et SUM 41 à la Place Bell

(Montréal) The Offspring et SUM 41 annoncent une tournée canadienne, qui comptera un arrêt au Québec, le 17 novembre prochain à la Place Bell, à Laval.

La Presse Canadienne

La tournée canadienne se mettra en branle le 12 novembre au Scotiabank Centre de Halifax.

Le groupe vétéran The Offspring a récemment annoncé qu’il terminait son premier album en sept ans. Il s’agira du premier titre de la formation depuis Days Go By en 2012.

Consultez le site de The Offspring : https://www.offspring.com/

Consultez le site de SUM 41 : https://www.sum41.com/