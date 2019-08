Cinq moments marquants de Woodstock

RICHIE HAVENS

Le vendredi 15 août, c'est le chaos sur le site du festival. Les embouteillages monstres, causés par la déferlante humaine, font en sorte qu'aucun artiste prévu au programme n'arrive à l'heure. Pour faire patienter la foule, on demande à Richie Havens, un folkeux noir inconnu de New York, d'étirer sa performance le plus longtemps possible. Il en sortira le mythique Freedom, qui donne le ton au festival. Sa carrière est née.

COUNTRY JOE McDONALD