The Chemical Brothers: communion peu commune

Après une soirée quiète orchestrée par The Lumineers au premier jour du festival Osheaga, le duo The Chemical Brothers n'a eu aucun mal à transformer l'île Sainte-Hélène en un vaste et délirant plancher de danse.

L'élan était pris avec Go, tirée du très pop Born in the Echoes : « No time to rest, just do your best ». Derrière les bricoleurs Tom Rowlands and Ed Simons, des androïdes roses bondissent des trois écrans, comme s'ils sortaient, investis d'une mission, rejoindre notre monde.

A suivi la vraie sommation, puisée à même un poème de la militante Diane Di Prima, par l'entremise d'une voix métallique et répétitive. « Free yourself, free them, dance. » Et la foule de répondre au groove des basses lourdes et des bourdonnements psychédéliques par des déhanchements anarchiques. L'inertie durerait une heure trente.

Après avoir effleuré No Geography, récent album aux tensions pré-apocalyptiques, l'infatigable formation de Manchester a fait un saut d'un quart de siècle avec The Chemical Beats, titre de l'album fondateur Exit Planet Dust (1995), trame sonore de nombreux raves clandestins au Royaume-Uni.

Retour dans ce présent siècle : MAH, présentée sous l'oeil d'une étrange créature couronnée, allait libérer des faisceaux rouges et une horde de coquerelles numériques.