Woodstock 50: de l'ambition à la déception

Le producteur Michael Lang, co-organisateur du festival Woodstock en 1969, annonce une célébration de trois jours pour marquer les 50 ans de l'un des évènements les plus emblématiques de l'histoire de la musique. Woodstock 50 sera une fête musicale et sociale de grande envergure, annonce Lang dans un communiqué. Le festival doit se dérouler du 16 au 18 août, à Watkins Glen, un ancien circuit de Formule 1 dans l'État de New York. Le site original, à Bethel (200 km à l'est de Watkins Glen), est jugé « beaucoup trop petit » pour la vision des organisateurs.

Nombre d'artistes ont déjà confirmé leur participation, mais l'un des partenaires financiers, Amplifi Live (filiale du groupe japonais Dentsu), exige qu'aucun autre engagement ne soit pris jusqu'à nouvel ordre. Woodstock 50 n'est pas produit par l'un des grands promoteurs de l'industrie et beaucoup doutent de la fiabilité des organisateurs. Deux semaines plus tard, le magazine Billboard rapporte que les artistes et la compagnie de production ont tous reçu la totalité de leur cachet.

19 mars

La programmation du festival est dévoilée. Parmi les grands noms à l'affiche : Jay-Z, The Killers, The Black Keys, Miley Cyrus et Imagine Dragons. La liste de plus de 70 artistes compte des noms qui figuraient dans la programmation du festival d'origine, dont Santana, John Fogerty ou David Crosby. Fidèles à l'esprit hippie de Woodstock, les organisateurs annoncent la mise en vente des billets le 22 avril, Jour de la Terre. Au début d'avril, une tuile tombe sur la tête de Lang et de ses collaborateurs : le groupe rock The Black Keys annule sa présence, invoquant un conflit d'horaires.

10 avril

L'agence Superfly menace de se retirer de l'aventure pour rupture de contrat, mécontente que Woodstock 50 ait promis d'accueillir 150 000 festivaliers, chiffre qu'elle juge trop élevé. Après un long bras de fer, les organisateurs se plient somme toute aux demandes de leurs associés et parlent maintenant de 65 000 à 75 000 personnes. Mais Superfly revoit ses estimations à la baisse, après avoir vu le site : accueillir plus de 61 000 personnes serait « dangereux », estime-t-elle.

Fin avril

La vente des billets est reportée. Les organisateurs doivent se procurer un permis de rassemblement de masse du département de la santé de New York, moyennant une caution de 1 million de dollars. Dentsu refuse d'approuver la dépense, compte tenu de la viabilité financière chancelante du projet. Les rumeurs d'annulation vont bon train, mais Michael Lang nie en bloc. Quelques jours plus tard, l'investisseur abandonne le navire... et part avec ses millions. Dentsu annonce l'annulation du festival, mais Michael Lang s'accroche à son rêve : « Woodstock n'a jamais appartenu à Dentsu, alors il n'a aucun droit de l'annuler », indique-t-il dans un communiqué. « Woodstock 50 aura lieu et sera génial ! »