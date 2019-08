Le nouveau Lana Del Rey arrivera le 30 août

La pochette a également été dévoilée - on y voit la chanteuse avec Duke Nicholson, petit-fils de Jack Nicholson -, ainsi que le titre des 14 chansons. On y retrouve tous les extraits déjà parus : Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Hope Is a Dangerous Thing for Woman Like Me to Have - but I Have It et Doin' Time.

L'interprète de Summertime Sadness a aussi indiqué qu'elle avait travaillé avec Jack Antonoff, des groupes Bleachers et Fun, ainsi que Laura Sisk, Zach Dawes et Rick Nowels sur cet album qui suit Lust for Life, lancé en 2017.