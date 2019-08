 Billie Eilish se confie sur sa dépression et ses troubles d'anxiété 

L'adolescente, à 17 ans seulement, est parmi les artistes les plus populaires de l'heure. Si elle convient que son métier est « incroyable », elle avoue que sa santé mentale en souffre beaucoup.

Alors qu'elle s'adonnait à la danse avant que sa carrière musicale ne décolle, l'interprète de Bad Guy s'est blessée et a traversé une période de dépression entre 13 et 16 ans. Cette période sombre est derrière elle depuis un moment, mais elle a récemment souffert de crises de panique nocturnes et d'anxiété grave durant sa tournée, ce qui l'a poussée à aller en thérapie.

Pour se faire du bien, la pop star a emmené certains de ses amis sur la route avec elle. « J'essaie très fort de rendre les choses les plus agréables possible, car je veux continuer à aimer ce que je fais », a-t-elle dit.