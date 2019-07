Viens mon amour : le meilleur du « porno sirop d'érable » 

L'affaire mérite d'être soulignée, tant on sait l'importance de ce long métrage sur une génération de Québécois. Mais n'oublions pas que Valérie n'est que la pointe de l'iceberg.

Le succès de ce long métrage fut tel qu'il engendra une flopée de films érotiques faits au Québec, un véritable phénomène que certains ont depuis baptisé le « maple syrup porn » ou, si vous préférez, le « porno sirop d'érable ».

Du lot, on retiendra notamment L'initiation, Y a plus de trou à Percé, Viens mon amour, Sept fois par jour, Le diable est parmi nous et, bien sûr, Deux femmes en or, qui est demeuré longtemps le plus gros succès au box-office québécois.

Regardez un extrait de Viens mon amour

Viens mon amour n'est certainement pas le meilleur de ces films : cette histoire de conflit de générations, où il est question de hippies et d'amour libre, fut unanimement démolie par la critique lors de sa sortie en 1970.

Mais il en va tout autrement de sa trame sonore, qui vient d'être rééditée en vinyle par Trésor national, un nouveau label spécialisé dans le patrimoine musical québécois.