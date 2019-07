Ada Lea : Ada est là ★★★★

Alexandra Levy, musicalement rebaptisée Ada Lea, présente avec What We Say in Private un premier « long jeu » de caractère, à la croisée d'influences et de parentés multiples : le flegme et la dégaine grunge de Courtney Barnett, la sensibilité et le folk lo-fi de Daniel Johnston (artiste visuel tout comme elle), la dream pop décalée de Girlpool.

La voix, elle, se faufile sur la pointe des pieds au travers de cordes capiteuses (Easy, très garage), de claviers et d'harmonies vocales (The Party). « And that night was a pure shade of honest, or something, was I wrong ? 'Cause I couldn't tell the difference. »