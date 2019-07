 Ed Sheeran : un album drôlement efficace ★★★½ 

Comme son nom l'indique, l'opus n'est fait que de collaborations. Des pointures adjoignent leurs voix et leurs noms aux chansons écrites par Sheeran : de Camila Cabello et Cardi B à Justin Bieber, Chance the Rapper, Travis Scott, Skrillex et Bruno Mars, en passant par un retour (réussi) du duo Eminem-50 Cent. Installé dans un studio de Nashville, Ed Sheeran y a fait défiler ses invités durant trois mois d'enregistrement.

Sheeran, avec ses succès internationaux des dernières années, peut se permettre d'explorer, de sortir de son cadre. Et il ne s'est pas gêné.

Il n'a pas fait qu'amener, à travers ses collaborateurs, une touche R&B (Beautiful People, avec Khalid, dans votre poste de radio très bientôt), hip-hop (l'entraînante trap-pop Take Me Back to London, avec Stormzy), rock (BLOW, une des plus intéressantes, avec Chris Stapleton et Bruno Mars) ou latine (South of the Border, avec Camila Cabello et Cardi B) à ses chansons. Devenu caméléon, l'artiste s'est lui-même transformé tantôt en rappeur, tantôt en rockeur, sans manquer de rester parfois fidèle à son identité de doux troubadour à la voix haut perchée.

Cette diversité déboussolera certains auditeurs. Mais si l'ensemble n'est pas homogène, il est tout de même cohérent.

Et puis nous sommes à l'ère des listes de lecture sur Spotify : au fond, cet album éclaté est divinement dans l'air du temps.