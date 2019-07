 KOKOKO ! : chaos organisé... avec les moyens du bord ★★★★ 

À l'instar de Konono No 1, Staff Benda Bilili et Mbongwana Star, voilà un autre projet déjanté de Kinshasa, concocté avec les moyens du bord pour les raisons qu'on imagine.

On y bidouille des instruments de fortune avec des matériaux recyclés (machines à écrire, boîtes de conserve, bouteilles de plastique, etc.), on y combine cette lutherie artisanale à des outils électroniques (instruments et logiciels), on enregistre le tout dans un studio construit à partir de tables de ping-pong, matelas et autres matériaux débusqués dans les gravats.

Ainsi, Fongala a été assemblé tel un « gigantesque casse-tête électronique » au coeur de la culture urbaine congolaise.

Une fois encore, la contrainte socioéconomique devient un catalyseur d'inventivité et d'innovation.