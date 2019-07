Wu-Tang Clan en 10 chiffres

Raekwon, RZA et Ghostface Killah, du Wu-Tang Clan, lors du Governors Ball, à New York, en 2017.

Pascal LeBlanc

La Presse La Presse Suivre @LaPresseBasket Depuis novembre dernier, le mythique groupe new-yorkais célèbre les 25 ans de son premier album, Enter the Wu-Tang (36 Chambers). Les pionniers du street rap seront à la Place Bell, à Laval, ce soir. Dix chiffres pour comprendre la légende.

9

Agrandir Wu-Tang Clan est composé de neuf membres : GZA/Genius, Masta Killa, Ghostface Killah, Raekwon, Method Man, U-God, RZA et, à l'avant, Inspectah Deck et Cappadonna PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL MUSIC CANADA

Le Clan est composé de neuf membres : GZA/Genius, Masta Killa, Ghostface Killah, Raekwon, Method Man, U-God, RZA, Inspectah Deck et Cappadonna. Ce dernier ne faisait pas officiellement partie du groupe avant 2007. Ol' Dirty Bastard (Russel Jones), l'un des membres fondateurs avec ses cousins RZA (Robert Diggs) et GZA (Gary Grice), est mort le 13 novembre 2004. Mathematics, auteur du fameux logo de Wu-Tang, est le DJ de la formation depuis des années. 1993

Enter the Wu-Tang (36 Chambers) a été lancé le 9 novembre 1993 sur l'étiquette Loud Records. Plus tôt dans l'année, les extraits Protect Ya Neck, Method Man et C.R.E.A.M. avaient généré un engouement considérable. Les attentes ont été comblées. Les magazines hip-hop The Source et XXL ont attribué respectivement des notes de 4,5/5 et 5/5. L'authenticité, l'originalité et l'énergie de l'album ont été applaudies. 5

Au tout début de la formation du Clan, RZA a demandé aux autres membres de lui accorder cinq ans de leur vie afin de les amener au sommet. Oui, le leader de Wu-Tang avait un plan quinquennal. Entre 1993 et 1997, il a réalisé presque toutes les chansons de ses acolytes. Résultat : sept albums remarquables - deux de groupe et cinq en solo - tous considérés aujourd'hui comme des classiques du hip-hop. 40 millions

RZA affirme que les ventes d'albums de Wu-Tang s'élèvent à plus de 40 millions dans le monde, si l'on combine les disques du groupe et les nombreux projets solos de chacun. Le Clan compte six albums officiels : 36 Chambers, Wu-Tang Forever, The W, Iron Flag, 8 Diagrams et A Better Tomorrow. Plus de 6,5 millions de copies de ceux-ci se sont écoulées en sol américain. 2 millions

Le 3 mai 2015, l'unique exemplaire de Once Upon a Time in Shaolin, qui n'est pas un album officiel mais une compilation orchestrée par le Marocain Cilvaringz, réunissant tous les membres du WTC et Cher (!), a été acquis par Martin Shkreli lors d'une vente aux enchères. L'homme d'affaires, qui a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique, aurait déboursé 2 millions de dollars pour l'obtenir. Il a toutefois dû s'en défaire peu de temps après, puisqu'il a été arrêté et a dû céder 7,3 millions en actifs. Shkreli a été condamné à sept ans de prison pour fraude l'an dernier. Le « Pharma Bro » a cependant eu le temps de diffuser des extraits en ligne. 10

La série Wu-Tang : An American Saga sera diffusée sur la chaîne de visionnement en continu Hulu dès le 4 septembre. Divisé en 10 épisodes, le récit portera sur la formation du groupe au début des années 90. L'oeuvre est coscénarisée par Alex Tse (Superfly, Watchmen) et RZA, qui sera incarné par Ashton Sanders, qu'on a vu dans Moonlight. Shameik Moore, la voix de Miles Morales dans Spider-Man : Into the Spider-Verse, jouera le rôle de Raekwon, alors que les rappeurs Joey Bada$$ et Dave East seront respectivement Inspectah Deck et Method Man. 4

En mai dernier, la série documentaire en quatre épisodes Wu-Tang Clan : Of Mics and Men a été diffusée sur les ondes de Showtime. Il ne s'agit pas de la première oeuvre racontant l'histoire du collectif, mais elle est de loin la plus complète. Sacha Jenkins s'est entretenu avec chacun des neuf membres, mais les a aussi réunis afin qu'ils commentent des vidéos d'archives, souvent exclusives. La sortie du documentaire a été accompagnée d'un nouvel EP de sept titres. 160

Le 160, avenue Park Hill est l'adresse d'une habitation à loyer modique où demeurait entre autres Method Man, tel que mentionné dans la chanson Protect Ya Neck. La plupart des membres de Wu-Tang ont grandi dans le même secteur de Staten Island, l'arrondissement souvent oublié de New York. Ils l'ont d'ailleurs renommé Shaolin afin de se distinguer davantage. GZA, Ol' Dirty Bastard et Masta Killa ont passé la plus grande partie de leur jeunesse à Brooklyn. 7

Les membres du Wu-Tang Clan adhèrent tous à certains principes de la Nation de l'islam (NOI), organisation politico-religieuse américaine popularisée par Malcolm X. Ils ne sont toutefois pas particulièrement militants, mais y font régulièrement référence dans leur oeuvre. Ils utilisent fréquemment les « mathématiques suprêmes », qui s'apparentent à la numérologie. Par exemple, le chiffre 7 représente la lettre « G », qui peut entre autres signifier God, une dénomination répandue chez les membres de la NOI. 300