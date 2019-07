 Une Barbie en hommage à Bowie pour les 50 ans de Space Oddity 

La poupée, habillée d'une combinaison métallisée à rayures et de bottes rouges à semelles compensées, représente l'alter ego androgyne, bisexuel et extraterrestre de Bowie, Ziggy Stardust.

« Pour célébrer deux icônes de la culture pop, Barbie rend hommage au caméléon ultime de la pop, le chanteur, compositeur et acteur David Bowie, dont les transformations musicales continuent d'influencer et d'inspirer » aujourd'hui, a dit Mattel en présentant la poupée à 50 $ US.

Il s'agit de saluer « l'héritage culturel d'un génie musical qui a redéfini le rock », selon Mattel.

Le chanteur, mort en 2016, avait dit que Space Oddity (1969) était inspiré du film 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick, sorti l'année précédente.

Mattel a aussi lancé cette semaine une poupée à l'effigie de l'Italienne Samantha Cristoforetti, seule femme astronaute en activité de l'Agence spatiale européenne, dans le cadre d'un projet visant à pousser davantage de petites filles à se lancer dans la science et la technologie.