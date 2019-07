Salif Keïta: une légende fatiguée

Il y a cinq ans, Salif Keïta disait déjà ne plus être motivé à faire des albums. Avec Un autre Blanc, il persiste et signe : ce sera son dernier. Il risque aussi de se faire plus rare sur scène après son passage en ouverture du festival Nuits d'Afrique.

Salif Keïta est fatigué. À presque 70 ans et après un demi-siècle de carrière - deux marques soulignées par une tournée internationale qui passe par Montréal -, la star malienne a visiblement envie de se la couler plus douce. Peut-être Salif Keïta a-t-il l'impression que le temps lui file entre les doigts. Après à peine 8 minutes d'entretien, il a déjà l'impression qu'on discute depuis 20 minutes et demande si on en a pour longtemps...

Impatient ? Pas une miette. On le sent plutôt las. Il parle de son plus récent disque, Un autre Blanc, depuis des mois. Il a réaffirmé ici et là que ce serait son dernier. Après cinq décennies de musique et une bonne douzaine d'albums solos, a-t-il l'impression d'avoir tout dit ? « Non, ce n'est pas ça, dit-il calmement. Ce n'est plus le moment de faire des albums. »

Les façons d'écouter et de consommer la musique ont changé, il le sait bien. Il trouve aussi « fatigant » de faire des disques - composer les musiques, trouver les bonnes mélodies, écrire des textes. À ses yeux, le jeu n'en vaut visiblement plus la chandelle. « Alors, c'est pour ça que, à mon âge, je dis que je ne ferai plus d'albums, précise-t-il. Je vais faire des morceaux isolés. » Idéalement en collaboration avec d'autres, comprend-on.

Et la scène ?