Win Butler obtient sa citoyenneté canadienne

Le chanteur du groupe Arcade Fire, Win Butler, a déclaré qu'il avait dû porter un « smoking canadien » en denim et assuré à ses admirateurs que la police montée existe réellement dans un message publié sur les réseaux sociaux annonçant qu'il avait obtenu sa citoyenneté canadienne.

La publication Instagram montre Win Butler debout derrière un gâteau ressemblant au drapeau canadien, entouré d'officiels, d'un agent de la GRC et d'autres personnes à la suite de la cérémonie.

Win Butler explique qu'il a vécu à Montréal pendant la moitié de sa vie, et qu'il est donc « très naturel » pour lui d'avoir à la fois un passeport canadien et un autre américain.

Dans un second message, on voit une vidéo montrant le ministre de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, déclarer qu'il croyait que les Montréalais avaient « beaucoup » adopté Win Butler et qu'il avait à son tour adopté Montréal.