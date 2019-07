Céline Dion sous les étoiles à Londres

À vue de nez, ils étaient au moins 35 000 à être venus applaudir leur idole. Peut-être même plus : certains parlaient de 50 000, voire de 55 000 personnes.

Chose certaine, les conditions étaient optimales pour ce concert en plein air. Il faisait beau et bon sur la capitale britannique et la petite brise ne faisait qu'améliorer le tout. Céline n'aurait pu souhaiter mieux pour son seul concert de l'été, donné sur le gazon, sous les étoiles.

Ceux et celles qui s'attendaient à un nouveau spectacle en ont toutefois été quittes pour une petite déception.

La diva a plus ou moins présenté le même show qu'à Vegas, avec quelques légères modifications, question de s'adapter au public britannique.

Elle a notamment repris une chanson produite pour elle par George Martin (The Reason) et évacué Unison, au profit de son nouveau single, Flying on My Own, un tube vaguement disco qui devrait figurer sur son prochain album en anglais prévu pour l'automne et qui laisse présager une certaine forme de renouveau pour la suite de sa carrière.

« Une mer de gens »

Le soleil commence à tomber lorsque Céline arrive sur scène, arborant d'immenses lunettes fumées. Vêtue d'un jumpsuit bleu cobalt metal flake inspiré de la mode des années 80, elle entre dans le vif du sujet avec I'm Your Lady et That's the Way It Is, puis marque une première pause pour s'adresser au public.

« Je suis tellement heureuse d'être avec vous dans l'incroyable Hyde Park. » Scrutant l'horizon, elle se dit impressionnée par la grosseur de la foule. « C'est une mer de gens. On ne sait où ça commence ni où ça finit ! », lance-t-elle, avant de poursuivre avec I'm Alive et Because You Loved Me.

Pendant près de deux heures, Céline va enchaîner ses grands succès (Beauty and the Beast, It's All Coming Back to Me Now, All by Myself, Pour que tu m'aimes encore...), en plus d'une poignée de reprises comme Kiss, Purple Rain ou River Deep Mountain High.

Quatre grands écrans à DEL relaient son image en gros plan. On peut voir de près son bronzage supersonique et sa tenue vestimentaire, dont elle changera par quatre fois pendant le spectacle : après le jumpsuit bleu, la grande robe verte en soie qui flotte au vent, le jumpsuit mauve à paillettes et enfin la grande robe jaune pour le rappel du Titanic...

Que dire, sinon que la chanteuse est fidèle à elle-même. En langage sportif, on dirait qu'elle livre la marchandise.

Elle serre les poings, pointe les doigts au ciel, blague un peu, verse une larme, et joue bien sûr la carte de la proximité, un art auquel elle a toujours excellé.

« J'aimerais tellement descendre parmi vous pour jaser et manger de la pizza... »

Des fans inconditionnels

Le public ? Conquis d'avance, bien sûr. Et varié. Des jeunes, des vieux, des couples, des groupes d'amis, tant des hommes que des femmes. Et l'on constate que les fans de Céline sont partout les mêmes, et qu'ils aiment leur idole pour les mêmes raisons.

« Elle a une voix fantastique »

« Elle est restée la même. »

« Elle touche au coeur. »

« Son histoire d'amour avec René, c'était teeellement beau. »