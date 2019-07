Bobo Stenson: force tranquille

Alain Brunet

Hors de la Scandinavie, les férus de l'étiquette ECM ont découvert Bobo Gustav Stenson au tournant des années 70. On a savouré son jeu sur des enregistrements mythiques... et on ne l'a jamais eu droit à une prestation solo de sa part au cours des 40 années de FIJM.