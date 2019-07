Hein Cooper: ni médiocre ni mémorable ★★★

Hein Cooper, Australien adopté par le Québec et plus particulièrement par la maison de disques Indica depuis The Art of Escape (2016), a un talent indéniable : voix juste, timbre apaisant, registre large, charisme certain, curiosité des genres, qualité d'interprétation...

Ce deuxième album autobiographique, Underneath It All, ne dissimule pas ces atouts mais peine à renouveler notre attention de pièce en pièce.

Rien ne dépasse dans ce cocktail folk-pop introspectif et positif - défendu notamment par les compatriotes Xavier Rudd et Vance Joy -, où une pincée d'électro et de R&B offre parfois d'agréables soubresauts (Hijack, Invincible, Over Again).

Quelques clichés - « Je me sens invincible avec toi », « Si on ferme les yeux, on peut être n'importe où » (traduction libre) - et la linéarité de la réalisation font de ces 11 chansons une proposition prévisible. Ni médiocre ni mémorable.