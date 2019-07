Patrice Godin : c'est ma toune !

Quand La Presse a contacté l'interprète de Yanick Dubeau dans la populaire émission District 31 pour lui demander de raconter le souvenir d'une chanson marquante, le comédien a hésité entre une pièce de heavy métal et... Up Where We Belong. Interprétée en duo par Joe Cocker et Jennifer Warnes, la chanson fait partie de la bande originale du film An Officer and a Gentleman, avec Richard Gere. Elle a d'ailleurs remporté le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1983.

Plus de 35 ans plus tard, Patrice Godin s'en souvient encore très bien. « Je ne suis pas un gros fan de chansons d'amour, et c'est peut-être un peu cheezy, mais la chanson est significative pour moi, car elle me rappelle mon adolescence et l'époque où j'ai commencé à tomber amoureux des jolies filles, explique-t-il. J'avais vu le film durant l'été de mes 14 ans. »

Bien qu'il n'ait jamais fait écouter la chanson à la jeune fille qui occupait ses pensées, Godin a tout de même eu l'occasion de mieux la connaître. « Deux ou trois ans plus tard, on est allés à un party ensemble, car on faisait partie de la même gang d'amis. Je n'avais aucune idée si elle avait un kick sur moi, et finalement, j'ai appris que oui. Il y a eu un rapprochement entre nous, mais malheureusement, ce n'était plus vraiment ça... On sait ce que c'est, un amour d'adolescence. Ça va et ça vient. La magie s'était étiolée. »

Récemment, il affirme avoir remis la fameuse chanson sur la liste d'écoute qui le suit au quotidien. « C'est toujours un plaisir pour moi de l'entendre. Ça reste un très beau souvenir. Je me sens toujours un peu mal de parler de chansons et de films d'amour, mais au fond, on recherche tous un peu ça : aimer et être aimé. Cette chanson-là me fait sourire. Elle me donne le goût de retomber en amour avec ma blonde et la mère de mes enfants tous les jours. »